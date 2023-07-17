Сделал сальто: лихач-мотоциклист неудачно попытался уйти от погони на Кубани

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Мотоциклист врезался в автомобиль во время полицейской погони в Армавире

Фото, видео: www.globallookpress.com / Frank May; 5-tv.ru

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Злоключения водителя начались с агрессивного заезда в центре города.

В городе Армавир мотоциклист пытался уйти от полицейской погони, но дорогу ему преградило такси. На перекрестке байкер протаранил автомобиль — от удара не удержался в седле, сделал сальто и упал на асфальт.

При этом гонщик отделался только легкими травмами. Более того, водитель и пассажир такси не пострадали.

Известно, что погоня началась после того, как мотоциклист устроил агрессивный заезд в центре города. Он также не остановился по требованию полицейских.

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