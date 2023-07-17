Доигрались: Полянский назвал решение по зерновой сделке окончательным

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 170 0

Зампостпреда РФ при ООН Полянский: решение РФ по зерновой сделке — окончательное

Доигрались: Полянский назвал решение по зерновой сделке окончательным

Фото: www.globallookpress.com

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Россия 17 июля официально уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления черноморской зерновой инициативы.

Решение России по зерновой сделке — окончательное. Об этом заявил заместитель постоянного представители РФ при ООН Дмитрий Полянский, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Он также исключил проведение дальнейших переговоров по этой теме.

«Нет, мне об этом неизвестно», — сказал Полянский.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что зерновая сделка «остановилась», и назвал единственным условием ее возобновления исполнение российской части условий западными партнерами.

В свою очередь МИД РФ заявил, что в условиях откровенного саботажа в реализации Стамбульских соглашений продолжение не оправдавшей своего гуманитарного предназначения зерновой сделки теряет смысл. При этом в ведомстве подчеркнули, что Россия будет готова рассмотреть восстановление сделки, но только при получении конкретных результатов, а не обещаний и заверений.

Россия 17 июля официально уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки, после чего российское посольство в Минске передало Киеву соответствующую ноту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Китае надеются на продолжение зерновой сделки в полном объеме и готовы взаимодействовать со всеми сторонами для достижения договоренностей по обеспечению мировой продовольственной безопасности.

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