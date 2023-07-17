Все поменялось: Ковальчук показала прогулку с новорожденной дочкой

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Полина Долгова
Полина Долгова 60 0

Юлия Ковальчук показала прогулку с новорожденной дочкой

Все поменялось: Ковальчук показала прогулку с новорожденной дочкой

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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К каким новым условиям жизни привыкает артистка?

Певица Юлия Ковальчук стала мамой во второй раз. Артистка тщательно скрывала свою беременность и рассказала о появлении второй малышки только, когда роды оказались уже позади. Разница между сестричками пять лет. Старшую зовут Амели, а вот имя младшей звездная пара не раскрывает.

Ковальчук привыкает к новым условиям жизни с двумя детьми и налаживает быт после беременности, пишет издание 7Дней.ru.

Артистка выложила в блог кадры с прогулки и показала коляску нежно-розового цвета.

«На ближайшее время идеальные прогулки — с коляской», — подписала ролик счастливая мама.

Юлия Ковальчук показала прогулку с новорожденной дочкойЮлия Ковальчук показала прогулку с новорожденной дочкой. Фото: Instagram* / juliakovalchuk

По слухам, «интересное положение» прошло не так спокойно, как рассчитывала исполнительница. Она мучилась от отеков, поэтому старалась ограничивать себя в жидкости и пила воду только в первой половине дня. Зато роды прошло максимально комфортно. Оказалось, что певица воспользовалась услугами звездного госпиталя «Лапино» по примеру многих коллег по шоу-бизнесу.

Женщина уточнила, что в палате создали домашний уют, поэтому она прибывала в расслабленном состоянии.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юлия Ковальчук рассказала, как живет после вторых родов.

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