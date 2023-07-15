Слезы текут рекой: Юлия Ковальчук рассказала, как живет после вторых родов

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 581 0

Певица Юлия Ковальчук каждый день плачет от счастья после рождения второго ребенка

Слезы текут рекой: Юлия Ковальчук рассказала, как живет после вторых родов

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Артистка постоянной плачет после рождения второго ребенка. Что-то не так?

Недавно певица Юлия Ковальчук и артист Алексей Чумаков стали родителями во второй раз. У пары родилась дочь. Об этом они рассказали в своих социальных сетях, но о подробностях супруги решили умолчать.

Издание 7Дней.ru отмечает, что артистка полностью занимается ребенком. Но при этом она успевает выходить на связь с поклонниками. Исполнительница рассказала, что уже много дней певица находится в статусе матери двоих детей. И на протяжении этого времени друзья Ковальчук приносят ей подарки и цветы в честь пополнения в семье.

«Меня это так трогает, что я даже плачу», – призналась артистка.

Известно, что музыкальная исполнительница и ее супруг надежно скрывают свою личную жизнь. Они не позволяют вторгаться в нее фанатам и работникам прессы. Также они чрезмерно оберегают старшую дочь Амелию от лишних глаз.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ковальчук поделилась подробностями второй беременности.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
90.12
-0.06 101.20
0.52
Не бойся медлить — бойся остановиться: китайский гороскоп на неделю с 17...

Последние новости

13:02
В Магадане бурый медведь загрыз девушку
12:47
«Как прах развеется»: актер Бурляев назвал уехавших из России звезд самозванцами
12:33
«Он в отчаянии»: почему Зеленский скрывает реальные потери ВСУ
12:23
Минобороны: весенний призыв граждан на военную службу в России завершен
12:12
«Кровь — не водица»: юная дочь Михаила Ефремова пошла по стопам отца
12:02
Файеры и крики: футбольные фанаты устроили дебош в электричке в Казани

Сейчас читают

«Обычный пенсионер»: Политов рассказал о состоянии ставшего затворником 76-летнего Алибасова
Российские бойцы уничтожают натовское оружие на Украине: лучшее видео из зоны СВО
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 июля
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео