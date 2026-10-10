Более 200 картин Репина, Брюллова и других мастеров: выставка живописи на ВДНХ

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 25 0

За месяц экспозицию посетили 35 тысяч гостей.

Что можно увидеть на выставке живописи на ВДНХ

Фото: редакция «Мосфото»

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Выставку академической живописи на ВДНХ посетили 35 тысяч гостей за месяц

Выставку «Искусство сцены. Академическая живопись» в павильоне № 1 «Центральный» на ВДНХ посетили 35 тысяч гостей за месяц. Об этом сообщили на сайте правительства и мэра Москвы.

Экспозицию открыли 10 сентября, она приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей России. На ней можно увидеть порядка 200 произведений искусства — работы Ильи Репина, Карла Брюллова, Ореста Кипренского, Василия Сурикова и других.

Это один из проектов в серии творческих и исторических инициатив, которые реализуются в павильоне № 1 «Центральный» на ВДНХ еще с 2024–года.

Например, первым крупным мероприятием после обновления отделки павильона стала выставка отечественного искусства XX–XXI веков, организованная Третьяковской галереей. Ее посетили около 120 тысяч человек. Другим ярким событием стала экспозиция «Образ Москвы в русском искусстве» от Государственного Русского музея.

Ранее 5-tv.ru писал о необычной ярмарке современного искусства, которая проходит в Москве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+9° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
84.90
-0.52 94.97
-0.50
Искатели и ораторы: в чем жизненное предназначение рожденных в декабре

Последние новости

14:24
Такая демократия: муж Камалы Харрис запретил ей баллотировалась в президенты
14:17
Четверо человек погибли, пятеро ранены в результате ударов по ЛНР за сутки
14:11
Стала известна причина смерти модельера Кирилла Гасилина
13:58
Пять любовниц и ультиматум Зета-Джонс: Дуглас раскрыл подробности романа с женой
13:45
Глобальный альянс по защите детей в цифровой среде создан по инициативе России
13:37
Стала известна причина аварийной посадки самолета в Забайкалье

Сейчас читают

Подорожает ли нефть до 200 долларов из-за кризиса на Ближнем Востоке
Десятый тур РПЛ-2026/27: «Зенит» готов шатать таблицу, чтобы скинуть «Краснодар»
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым
«Живу счастливо»: Алферова прокомментировала свадьбу экс-супруга Бероева

Интересные материалы

Покровская родительская суббота 2026: запреты как поминать
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео