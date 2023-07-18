Александр Лукашенко подписал закон о создании в Белоруссии народного ополчения. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Документ ранее уже был принят депутатами палаты представителей и одобрен советом республики нацсобрания. В нем формулируется определение понятия народного ополчения — созданное гражданами страны на добровольческой основе вооруженное формирование из числа тех, кто желает участвовать в обеспечении военного положения на проживаемой ими территории, обозначенной в рамках административных единиц.

Кроме того, в нем создаются правовые основы для оказания содействия территориальным органам внутренних дел, которые непосредственно на себя и берут руководство отрядами народного ополчения. За их формирование, так и общее руководство будут отвечать местные органы власти.

О необходимости создания правовых основ для создания народного ополчения Александр Лукашенко заявил 26 мая прошлого года в ходе совещания с сотрудниками Минобороны Белоруссии. В свою очередь позднее госсекретарь Совета безопасности республики генерал-лейтенант Александр Вольфович заявил, что в ряды ополченцев готовы вступить не только мужчины, но и женщины.