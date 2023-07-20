Это невозможно? Почему икона «Троица» не может находиться в Троице-Сергиевой лавре

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Икона «Троица» не может находиться в Троице-Сергиевой лавре

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru

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«Троица» Рублева покинула стены храма Христа Спасителя. Святыню отправили в реставрационный центр имени Грабаря, где она пробудет на протяжении года. Там шедевру русской иконописи создали идеальный микроклимат с постоянной температурой и влажностью.

Перевозили тоже крайне бережно. Перед транспортировкой икону облачили в защитный футляр. После чего аккуратно погрузили в спецфургон и отправили в дорогу.

В конце месяца в центре Грабаря запланирован совет, на котором эксперты определят, что предстоит сделать. Будут среди них и сотрудники Третьяковской галереи, которые много лет обеспечивали сохранность иконы.

«Троица» пробыла в храме Христа Спасителя с третьего июня, за это время ей поклонились более 200-т тысяч верующих.
В будущем святыня должна переехать в Троице-Сергееву лавру- икону передали в безвозмездное пользование на 49 лет.

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