Прилетело с небес: загадочный объект обнаружили жители Чикаго

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Аварийный трап самолета упал в пригороде Чикаго

Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын; 5-tv.ru

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Что показали записи с камер видеонаблюдения?

Необычный индустриальный объект обнаружили во дворе жители тихого пригорода Чикаго. Услышав грохот, они выбежали на улицу и увидели на земле что-то похожее на гигантскую серебряную палатку.

Они немедленно вызвали полицию, которая тоже не сразу смогла определить, что перед ними такое. По камерам видеонаблюдения позже отследили, что неизвестная деталь отделилась от пролетавшего над домами самолета.

Это оказался аварийный трап пассажирского лайнера, который следовал из Швейцарии и заходил на посадку. Отсутствие оборудования на нем заметили лишь после приземления.

А каким образом трап, который должен находиться внутри кабины, оказался снаружи, выясняют сейчас авиационные власти обеих стран.

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