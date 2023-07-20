Лавров примет участие во внеочередной встрече глав МИД БРИКС

Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров примет участие во внеочередном заседании глав МИД БРИКС. Об этом сообщила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова в ходе брифинга.

«Участники обсудят укрепление стратегического партнерства, включая его институциональное развитие. Особое внимание будет уделено подготовке к предстоящему 22–24 августа 15-му саммиту пятерки», — пояснила Захарова.

Стала известна дата выступления Путина на саммите БРИКС

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лавров будет представлять Россию на саммите БРИКС. Такое решение было принято совместно с ЮАР. Президент России Владимир Путин также будет участвовать в заседании, но только в онлайн-формате.