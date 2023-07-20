Лавров примет участие во внеочередной встрече глав МИД БРИКС

Какие темы на повестке дня? Когда состоится саммит БРИКС?
Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia
Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров примет участие во внеочередном заседании глав МИД БРИКС. Об этом сообщила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова в ходе брифинга.
«Участники обсудят укрепление стратегического партнерства, включая его институциональное развитие. Особое внимание будет уделено подготовке к предстоящему 22–24 августа 15-му саммиту пятерки», — пояснила Захарова.
Стала известна дата выступления Путина на саммите БРИКС
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лавров будет представлять Россию на саммите БРИКС. Такое решение было принято совместно с ЮАР. Президент России Владимир Путин также будет участвовать в заседании, но только в онлайн-формате.
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