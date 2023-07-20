Названа предварительная причина смерти звезды «Бандитского Петербурга»

Актер Виктор Мелихов скончался несколько дней назад при загадочных обстоятельствах.

Актер театра и кино Виктор Мелихов мог скончаться из-за проблем с сердцем. Об этом 5-tv.ru рассказал его друг и коллега Марк Горонок.

По его словам, результатов экспертизы еще нет, но к этой причине сейчас предварительно склоняются больше всего. В последнее время Мелихов имел проблемы с сердцем, однако мало кто об этом знал. Как минимум Марк Горонок был не в курсе.

«Конечно, будет еще экспертиза и уточнят, из-за чего, но предварительно — сердце. Я так понимаю, что Вите плохо стало, и эти несколько дней он находился дома, а так как он жил один, то никто ничего (не смог сделать — Прим. ред.)», — рассказал актер.

Тело Виктора Мелихова нашли в его квартире 19 июля. Перед этим актер несколько дней не выходил на связь и не открывал дверь, пока к дому не приехали обеспокоенные родственники, которые открыли дверь ключом. Было понятно, что Мелихов умер несколько дней назад.

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