Суд арестовал 16-летнего подростка, избившего мужчину в столичном Парке Горького

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 238 0

Сам инцидент произошел несколько дней назад и попал на камеры видеонаблюдения, что помогло вычислить хулиганов.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Viktor Pogontsev; пресс-служба Замоскворецкого суда Москвы; 5-tv.ru

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Суд арестовал 16-летнего подростка, который избил мужчину в московском Парке Горького. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Суд избрал в отношении несовершеннолетнего обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Сам инцидент произошел 12 июня и попал на камеры видеонаблюдения. Группа молодых людей подошла к мужчине на лавочке, который сидел в Парке Горького. Один из парней нанес сильный удар ногой в голову сидящему на скамейке гражданину, тот сразу же упал на бок.

Позже сотрудники полиции изучили видеозаписи и менее чем за сутки после этого установили личности хулиганов. Затем они задержали всех участников инцидента в районах проживания. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Москве задержали подозреваемых в избиении мужчины в Парке Горького.

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