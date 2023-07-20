МВД: показатель раскрываемости убийств в России превысил исторический максимум

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 57 0

В стране раскрывается более 90% фактов умышленного причинения вреда здоровью людей, изнасилований и разбоев.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин ; МВД РФ

Читайте нас в: Дзен Новости

Показатель раскрываемости убийств в России превысил исторический максимум. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Сегодня в нашей стране раскрывается более 90% фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбоев. Повысилась раскрываемость грабежей, краж, ряда других составов», — подчеркнула сотрудник российского ведомства.

Волк подчеркнула, что с января по июнь 2023 года преступлений было зарегистрировано на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, ущерб от правонарушений снизился на 42,5%.

Подразделения МВД решают поставленные задачи, несмотря на нехватку личного состава. Подчеркивается, что количество преступлений против личности сократилось на 7,1%, добавила Ирина Волк.

Показатели по раскрываемости остальных видов преступлений также значительно выросли. Все — благодаря слаженной работе правоохранительных органов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Колокольцев заявил о снижении случаев пропаганды наркотиков в интернете. Министр внутренних дел России сообщил о ликвидации крупной лаборатории по производству мефедрона на территории Московской области. Изъято более 200 килограммов наркотических средств, свыше полутонны химических реактивов, а также различное оборудование.

Задержаны организаторы и десять участников преступного сообщества. Они продавали запрещенные вещества через интернет-магазины с использованием тайников-закладок на территории Московской, Курской и Орловской областей.

+12° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
90.85
-0.35 101.83
-0.61
Венера в гневе: почему с 23 июля по 4 сентября 2023 опасно играть свадьбу

Последние новости

8:45
Удары возмездия: в Николаеве уничтожено расположение ВСУ и иностранных наемников
8:34
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого
8:28
Скажи «пока»: житель Комсомольска-на-Амуре выбросил из окна чужого ребенка
8:23
Внедорожник протаранил грузовик дорожной службы на КАД и убил двух человек
8:14
Все мимо: в Пентагоне заявили о случаях хищения направленного Украине оружия
8:05
Марина Федункив: «Я пользуюсь успехом после 50»

Сейчас читают

"Меня не волнует": Лепс категорично высказался о будущем дочери
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака
Сыграл Оппенгеймера: скончался знаменитый актер Владимир Портнов
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео