Колокольцев заявил о снижении случаев пропаганды наркотиков в интернете

Полиция фиксирует увеличение объемов производства наркотиков в России. Об этом заявила глава МВД Владимир Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета.

Министр сообщил о ликвидации крупной лаборатории по производству мефедрона на территории Московской области. Изъято более 200 килограммов наркотических средств, свыше полутонны химических реактивов, а также различное оборудование.

Задержаны организаторы и десять участников преступного сообщества. Они продавали запрещенные вещества через интернет-магазины с использованием тайников-закладок на территории Московской, Курской и Орловской областей.

«Продолжилась тенденция сокращения поставок подконтрольных веществ из-за рубежа. При этом сохранился рост объемов внутреннего производства „синтетики“ в условиях подпольных нарколабораторий. <…> Количество выявленных только сотрудниками полиции преступлений, связанных с изготовлением запрещенных веществ, увеличилось на 6,5%», — отметил Колокольцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Вологодской области накрыли крупную лабораторию.