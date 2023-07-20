Адвокат рассказал, что грозит подростку, подозреваемому в убийстве друга в Москве

Изрезанное тело 11-летнего мальчика нашли в колодце в Москве. За что-товарищ мог так жестоко с ним расправиться и понесет ли он наказание?

Подросток, подозреваемый в убийстве 11-летнего товарища на юге Москвы, не подлежит уголовной ответственности. Об этом «Известиям» рассказал юрист Александр Хаминский.

Вся проблема в том, что уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее 16-летия, а подозреваемому пока только 12. Однако за отдельные тяжкие и особо тяжкие преступления наказание может понести даже 14-летний подросток. Но даже в этом случае подозреваемый не проходит из-за возраста.

18 июля школьник ушел гулять со своим товарищем. Изначально ребята были на детской площадке, после чего отправились в парк в районе Каширского шоссе.

По исчезновению сына, мать обратилась в полицию с заявлением о пропаже. Тело с десятью ножевыми ранениями было найдено в коллекторе парка. По данным камер видеонаблюдения, погибший зашел в зону отдыха со старшим подростком, но последний вышел оттуда уже один.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему подросток мог зарезать 11-летнего товарища на юге Москвы.