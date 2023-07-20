Подозреваемый в убийстве друга на юге Москвы познакомился с ним в церкви

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 2 921 0

Были ли конфликты у мальчиков?

Подозреваемый в убийстве друга на юге Москвы познакомился с ним в церкви

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Legky, Alexander Legky

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Оказалось, что подросток, подозреваемый в убийстве своего друга на юге Москвы, познакомился с ним в церкви. Об этом сообщает источник РИА Новости.

Есть информация о том, что и 11-летний убитый, и 12-летний задержанный росли без отцов. Никаких конфликтов между ними не было, а впервые встретились они во время посещения церкви.

Так, источник добавил, что задержанный подросток не понесет уголовной ответственности, возможно, его отправят на принудительное лечение в психиатрическую лечебницу.

Вчера, 19 июля в МВД поступило сообщение от женщины о том, что ее сын вечером не вернулся домой после прогулки. Полиция позже обнаружила тело 11-летнего подростка в коллекторе парка с ножевыми ранениями. Просмотрев камеры видеонаблюдения, сотрудники правоохранительных органов увидели, что зашли в парк два ребенка, а вышел только один.

В квартире подозреваемого провели обыски и обнаружили у него застиранную одежду с пятнами бурого цвета. Однако, по словам родителей, он не гулял в парке с убитым мальчиком. Но его задержали, позже 12-летний парень дал признательные показания и детально описал все, что сделал с другом.

Расследование инцидента продолжается, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как вел себя подросток перед убийством друга на юге Москвы.

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