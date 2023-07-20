Российский волейболист Александр Кимеров дисквалифицирован за допинг

Российский волейболист Александр Кимеров дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает Международная федерация волейбола (FIVB).

Уточняется, что спортсмен признал свою вину в употреблении допинга, обнаруженного в его пробах в 2013 и 2014 годах. Его дисквалификация отсчитывается с 9 декабря 2022 года до 8 декабря 2024 года.

Александру Кимерову, выступающему за клуб «Ярославич», 26 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российских и белорусских гимнастов допустили до международных соревнований. Спортсмены должны будут выступать в нейтральном статусе.