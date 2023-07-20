Российский волейболист Александр Кимеров дисквалифицирован за допинг

Спортсмен признал свою вину.
Фото: www.globallookpress.com / Максим Богодвид
Российский волейболист Александр Кимеров дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает Международная федерация волейбола (FIVB).
Уточняется, что спортсмен признал свою вину в употреблении допинга, обнаруженного в его пробах в 2013 и 2014 годах. Его дисквалификация отсчитывается с 9 декабря 2022 года до 8 декабря 2024 года.
Александру Кимерову, выступающему за клуб «Ярославич», 26 лет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российских и белорусских гимнастов допустили до международных соревнований. Спортсмены должны будут выступать в нейтральном статусе.
88%
-0.35 101.83
-0.61
Нашли ошибку?