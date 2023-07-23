«Будет жесткий фейс-контроль»: Владимир Сычев про потенциальных ухажеров дочерей

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 1 537 0

Потенциальные женихи дочерей Владимира Сычева будут проходить строгий фейс-контроль

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

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Актер воспитывает двух девочек-подростков Анну и Марию.

Потенциальные женихи дочерей Владимира Сычева будут проходить фейс-контроль. В этом российский актер эксклюзивно признался корреспонденту 5-tv.ru на съемках сериала «Мендельсон» для онлайн-кинотеатра PREMIER.

В сериале «Мендельсон» Владимир Сычев играет бывшего офицера ВДВ Владимира Мендина, который один воспитывает трех дочерей. Свои армейские замашки герой применяет в воспитании девочек и, безусловно, перебарщивает. Что же касается возлюбленного своей дочери, то Мендин особо строг по отношению к нему.

Сам Владимир Сычев, воспитывающий двух девочек-подростков, признался, что в этом плане похож на своего сериального персонажа и будет тщательно следить за потенциальными возлюбленными дочерей.

«Когда девочки, это еще более трогательно, чем мальчики. Сына нет, но, тем не менее, я так все равно представляю. И у меня они еще не в том возрасте, когда молодые люди, но все равно в голове-то уже крутится. Я думаю, какой же будет жесткий фейс-контроль», — смеется актер.

По словам Сычева, он хотел бы видеть потенциального ухажера здравомыслящим и рассудительным парнем с моральными ценностями. И безусловно, для него самое важное, чтобы его дочери были счастливы.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Владимир Сычев пытается отойти от образа бандита из 90-х.

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