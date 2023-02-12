Владимир Сычев о вечном амплуа бандита из 90-х: «Разбавляю, как могу»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте Эксклюзив 1 108

Актер Владимир Сычев пытается отойти от въевшегося экранного образа бандита из 90-х

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Актер признался, что постоянно ищет новые образы, но некоторые из них даются непросто. Недавно он сыграл одну из самых сложных в своей жизни ролей.

Актер Владимир Сычев задумывается, слушая очередной вопрос о своем профессиональном амплуа. На протяжении всей карьеры в кино ему достаются роли эдаких «бандитов из 90-х», а если не бандитов, то парней в спортивном костюме и спичкой в зубах. Однако с крепко прилипшим образом артист борется. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru на премьере фильма «Быть» он рассказал, что с готовностью берется за работу над нетипичным для него персонажем.

«Много разных ролей. Что касается, как вы выразились, ролей из 90-х… С самого начала были роли из 90-х. И продолжаются. Я их разбавляю, как могу, разными ролями параллельными, в том числе на сопротивление. И драма была, и еще что-то», — поделился Сычев.

Впрочем, картина «Быть» — про скачок во времени. Угадаете, в какие годы? Но от участия в проекте актер все же не отказался. В первую очередь из уважения к режиссеру Александру Ковтунцу, который лично пригласил сниматься. Сычеву предложили небольшой эпизод, но в творческих поисках партия персонажа расширилась, и у него появилась интересная история, которую приятно было сыграть.

А вот в свежем сериале Сарика Андреасяна «Жизнь по вызову» о буднях эскорт-агентства Владимира Сычева ждала, по его словам, самая трудная работа за всю карьеру. Предстояло сыграть богача с жуткими пристрастиями, абсолютно отвратительного героя. По словам артиста, он сам с нетерпением ждет нового сезона, в котором, возможно, справедливая кара настигнет его персонажа.

«Если бы не Сарик, я бы в таком сценарии никогда не согласился бы играть, честно. Я кино пока не смотрел — не готов. Это самый тяжелый был для меня опыт», — признался актер.

К слову, сериал «Жизнь по вызову» вышел на экраны одновременно с другими проектами, в которых был задействован Сычев. Артист отметил, что у зрителей и критиков наконец появилась возможность увидеть его сразу в нескольких разных амплуа, и это сыграло на руку. Критики высоко оценили его работу, и читать их одобрительные отзывы было очень приятно.

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