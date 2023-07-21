Как выглядит смертельно-опасный картофель: «Зеленый цвет и проросшие ростки»

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 45 0

Специалист Оксана Горенкова рассказала, что опасный картофель имеет зеленый цвет и проросшие ростки

Как выглядит смертельно-опасный картофель: «Зеленый цвет и проросшие ростки»

Фото: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann

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В этом растении содержится соланин. Он может быть очень вреден для человека.

Специалист лаборатории Центра оценки качества зерна Оксана Горенкова предупредила россиян и рассказала изданию NEWS.ru, что картофель, имеющий зеленый оттенок или проросшие ростки, нельзя употреблять. Эти части растения содержат опасный для человека алкалоид соланин. Прежде чем готовить, всегда необходимо удалить проросшие или зеленые участки, чтобы избежать отравления.

«Никогда не ешьте проросший или зеленый картофель, всегда срезайте проросшие или позеленевшие части. Зеленый цвет и проросшие ростки свидетельствуют о присутствии повышенного содержания алкалоида картофеля, соланина, который представляет серьезную опасность для человека», — сообщила эксперт.

Специалист подчеркнула, что соланин может вызывать разные степени отравления — от легкого недомогания до серьезных последствий, включая инвалидность и даже смерть. Будьте осторожны и следите за состоянием картофеля перед его приготовлением.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что онколог назвал овощи, которые могут спровоцировать рак.

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