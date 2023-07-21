Чтобы помощь получить, нужно о ней попросить: китайский совет дня на пятницу, 21 июля

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 234 0

Энергетически это идеальный день для новых покупок, в том числе и дорогостоящих. Обязательно воспользуйтесь помощью энергий.

Чтобы помощь получить, нужно о ней попросить: китайский совет дня на пятницу, 21 июля

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 14 июля?

В пятницу наступит рай для шопоголиков. Энергетически это идеальный день для новых покупок, в том числе и дорогостоящих. Обязательно воспользуйтесь помощью энергий.

Совет дня: в пятницу есть шанс получить помощь и поддержку от влиятельного лица. Единственное условие — надо попросить об этой помощи. Без запроса никто вам помогать не будет.

Предостережение дня: энергии пятницы не терпят суеты и торопливости. Все ваши движения, решения и поступки должны быть взвешенными и размеренными, иначе есть вероятность совершить крупную ошибку.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.

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