Довела страна: польские депутаты покрыли друг друга матом из-за зерна с Украина

Телеведущей даже пришлось влезть в бурные обсуждения, которые вот-вот могли закончиться дракой.

Импорт зерна с Украины вызвал жаркое обсуждение в эфире телеканала Polsat между польскими депутатами Янушем Ковальским и Дариушем Климчаком, которые даже перешли на мат. В результате телеведущей даже пришлось встать между политиками, чтобы разрядить обстановку и не допустить драки.

Скандал разразился после того, как Ковальский, который представляет объединение «Суверенная Польша» обвинил Климчака в желании либерализовать торговлю с Незалежной. Упреки были опровергнуты, но Ковальский напомнил оппоненту, что в 2014-м правящая коалиция, куда входила Польская народная партия, отметила таможенные пошлины для Украины, позабыв о польских интересах.

«Я бы хотел, чтобы вы хоть раз были верны Польше», — сказал Ковальский.

Климчак же на желание Ковальского выругался матом и призвал говорить правду, параллельно заявив, что он увлекается «трансвеститами из Нидерландов», а не польским сельским хозяйством.

Чтобы снизить накал в студии, телеведущей пришлось встать между политиками.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько российские производители удобрений потеряли из-за зерновой сделки.