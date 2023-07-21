Оторвало ноги, разметало по асфальту: кадры последствий страшной аварии на КАД в Петербурге

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 1 909 0

Одному из погибших в ДТП на КАД в Петербурге оторвало ноги

Фото, видео: 5-tv.ru

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Массовая авария произошла на южном участке кольцевой автодороги.

В результате ночной аварии на КАД в Санкт-Петербурге погибли два человека. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры с места страшного ДТП.

«Известно, что дорожники меняли светоотражающие элементы на КАД. В этот момент все и произошло — черный Cadillac на большой скорости въехал в КамАЗ, а следом его догнал серый Hyundai», — рассказала корреспондент Екатерина Моран.

Дорожники не пострадали, а вот водителя грузовика и пассажирку серой иномарки госпитализировали с травмами. Среди погибших был сотрудник ДПС. Предварительно, он ехал на Hyundai. Второго погибшего, как стало известно, «разрубило» пополам — ему оторвало ноги.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также личности погибших.

Ранее 5-tv.ru писал о страшной аварии в Приморье, которая унесла жизнь семилетнего ребенка.

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