Умер культовый американский певец Тони Беннетт

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 2 212 0

Артисту было 96 лет. Что с ним произошло?

Умер культовый американский певец Тони Беннетт

Фото: www.globallookpress.com / MediaPunch/face to face

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Умер знаменитый американский певец Тони Беннетт. О печальном известии сообщает издание Sky News.

Прославленному артисту было 96 лет. В 2016-м ему поставили неутешительный диагноз — болезнь Альцгеймера. Состояние певца постепенно ухудшалось.

Несколько лет назад сын Тони — Дэни Беннетт — выступил с заявлением, что его папа больше никогда не сможет выйти на сцену.

«Это было трудное решение для нас, так как он способный исполнитель. Однако это приказ врачей. Его дальнейшее здоровье — самая важная часть», — подчеркивал мужчина.

По имеющимся данным, Беннетт скончался в собственном доме. Конкретная причина случившегося не называлась.

Тони Беннетт — певец традиционной свинговой и поп-музыки с элементами джаза. За свою творческую карьеру исполнителю удалось продать более 50 миллионов своих пластинок по всему миру.

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