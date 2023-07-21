Бывший вице-губернатор Белгородской области Полежаев задержан за крупную взятку

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 163 0

В начале июля его сняли с должности замглавы области по вопросам ЖКХ.

Бывший вице-губернатор Белгородской области Полежаев задержан за крупную взятку

Фото: © РИА Новости / Владимир Корнев

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Бывший вице-губернатор Белгородской области Константин Полежаев был задержан за взятку. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Согласно информации, его задержали при получении взятки в особо крупном размере по части 6 статьи 290 УК РФ.

Константин Полежаев возглавлял администрацию города Белгорода с 2015 по 2019 год. Тогда он стал заместителем губернатора Белгородской области по вопросам ЖКХ и продержался на посту до 2023 года. В частности, его сняли с должности 4 июля из-за плохой организации работы по восстановлению Шебекино и Новой Таволжанки после обстрелов боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого стало известно, что бывший министр культуры Крыма Арина Новосельская приговорена к десяти годам колонии общего режима по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как экс-министр культуры Крыма Новосельская получила десять лет колонии за взятку.

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