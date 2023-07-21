Путин провел совещание с Совбезом. Главные заявления
Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза
Фото, видео: Казаков Александр / ТАСС; 5-tv.ru
О чем говорил глава государства?
Владимир Путин поручил СВР отслеживать действия Варшавы. По его словам, польско-литовско-украинское воинское соединение планируют использовать для оккупации Западной части Украины.
Речь об этом шла на оперативном совещании президента с членами Совета безопасности России — оно началось с темы безуспешных попыток Киева перейти в контрнаступление. Все заявления — в сюжете корреспондента «Известий» Георгия Гривенного.
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
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