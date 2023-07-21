Бритни Спирс выпустила совместную песню с рэпером will.i.am

Американская певица Боритни Спирс выпустила совместный трек с лидером группы Black Eyed Peas Уильямом Адамсом, больше известным как will.i.am. Это уже четвертый общий проект артистов. Композиция Mind Your Business была представлена 21 июля. Предыдущий сингл Бритни Hold Me Close в дуэте с Элтоном Джоном был выпущен в августе 2022 года.

Новое творение отсылает слушателя к проблеме сталкинга — преследования известных и не только людей фанатом или сообществом. Упоминаются в песне и журналисты, и вечно гоняющиеся за звездами папарацци. Грубое нарушение границ со стороны прессы и поклонников, как известно, в свое время довели Спирс до нервного срыва и проблем с запрещенными веществами.

«Посыл в духе „отстаньте от меня, дайте мне жить свободной жизнью“ — это то, чего ждали от нее, и посыл будет, несомненно, считан. Хотя место Бритни на сцене давно занято, ждать от 41-летней певицы с кукольным голосом успеха в нынешнем шоу-бизнесе не приходится», — заявил в интервью «Известиям» музыкальный критик Вадим Пономарев.

Эксперт также подчеркнул, что качество работы, несмотря на сомнительное, по его мнению, присутствие Спирс, восхищает. Он отметил, трек напоминает по звучанию прежние совместные работы исполнительницы и will.i.am, а голос Бритни, скорее всего, взят из прошлых демо или скопирован бэк-вокалисткой. Впрочем, некоторые критики высказались не столь категорично и оценили сингл как «хороший летний баунс» для вечеринки у бассейна.

В 2021 году Бритни Спирс освободилась из-под опеки отца, ее 13-летняя «частичная недееспособность» сменилась свободой. Свой последний сольный трек Glory певица выпустила в 2016 году. Тур Britney: Domination, планировавшийся в 2019 году, был отменен на неопределенный срок, живых концертов она не дает, однако стремится обратно на большую сцену. Коллаборацией с will.i.am стала очередным шагом, а также способом привлечь внимание к мемуарам Спирс «Женщина во мне», который увидит свет осенью 2023 года.

Ранее 5-tv.ru выяснял, зачем Бритни Спирс избила сама себя и оклеветала охранника.