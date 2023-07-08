«It's Britney!»: американская певица сама себя избила, полиция в шоке

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 21 0

Бритни Спирс самостоятельно избила себя

«It's Britney!»: американская певица сама себя избила, полиция в шоке

Фото: www.globallookpress.com / face to face

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Бритни Спирс оклеветала человека. Но зачем она это сделала?

В американских правоохранительных органах решили прекратить дело об избиение певицы Бритни Спирс охранником баскетболиста Виктора Вембаньяма.

В полицейском отчете написали, что телохранитель и вправду оттолкнул руку артистки. Но правоохранители полагают, что после этого певица ударила себя самостоятельно. Видимо Бритни Спирс решила организовать свой собственный бойцовский клуб. Данные полиции передает издание Rolling Stone.

Слова певицы сочли клеветой. Версию, которые выдвинули правоохранители подтверждают кадры с камер видеонаблюдения. А охранник баскетболиста был полностью оправдан и теперь ему ничего не грозит.

Происшествие случилось 6 июня. Все из-за того, что певица захотела сфотографироваться с баскетболистом и поэтому похлопала его по плечу. Тогда, как говорит Бритни Спирс, телохранитель спортсмена ударил ее по лицу. И сделал он это настолько сильно, что у артистки слетели очки с лица, а сама она чуть не упала на пол.

Баскетболист рассказал, что певца схватила его сзади. Такое обстоятельство и вынудило охранника оттолкнут певицу. Сам же Вембаньяма не знал кто именно к нему подошел, так как шел уверенно походкой в ресторан и не оглядывался.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, употребляет ли Бритни Спирс наркотики на самом деле.

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