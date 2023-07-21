В ООН обеспокоены сообщениями о применении ВСУ американских кассетных боеприпасов

Накануне в США подтвердили, что эти боеприпасы уже находятся на вооружении у Украины.
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Сообщения об использовании Вооруженными силами Украины (ВСУ) американских кассетных боеприпасов вызывают озабоченность у ООН. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
«Мы видели эти сообщения, они очень беспокоят. И как мы заявляли, такие виды боеприпасов должны уйти в историю и не должны применяться», — сказал он.
Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, ратифицированной 123 странами мира. Однако США и Украина не входят в их число.
Накануне в США подтвердили, что кассетные боеприпасы уже находятся на вооружении у ВСУ.
Илон Маск обвинил США в лицемерии из-за отправки кассетных снарядов на Украину
16 июля президент России Владимир Путин впервые прокомментировал поставку кассетных боеприпасов Киеву. Глава государства отмечал, что Москва оставляет за собой право на «зеркальные действия» в случае их применения украинской стороной в зоне спецоперации.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Китае поддержали ответ Путина на поставки Киеву кассетных боеприпасов.
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