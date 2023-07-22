В Южной Корее задержали тещу президента за подделку банковского документа

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 1 729 0

Женщина свою вину не признает.

В Южной Корее задержали тещу президента за подделку банковского документа

Фото: www.globallookpress.com / Lee Jae-Won

Читайте нас в: Дзен Новости

Теща президента Южной Кореи Юн Сок Ёля — Чхве Ын Сун — была задержана и арестована за подделку банковской справки для покупки земли. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Агентство отмечает, что 76-летняя женщина была задержана еще в пятницу после того, как апелляционный суд оставил в силе приговор тюремного заключения сроком на один год. По данным следствия, в 2013 году для покупки земли в городе Соннам Чхве Ын Сун использовала поддельную выписку из банка. В документе отмечалось, будто бы она внесла на счет 27 миллионов долларов.

76-летняя женщина была осуждена еще в декабре 2021 года. Однако ее адвокаты подали апелляцию, на время рассмотрения которой она оставалась на свободе. Теща Юн Сок Ёля не признает свою вину, после оглашения приговора даже потеряла сознание.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что супермодель Джиджи Хадид арестовали за хранение наркотиков.

+13° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
90.38
-0.47 100.66
-1.17
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 июля

Последние новости

8:44
Раскрыты причины приглашения главы ЦРУ в президентский кабинет США
8:26
Охота на зверя: ставшая мемом львица из Берлина оказалась кабаном
8:13
Творожные пончики: рецепт простого лакомства для завтрака
7:58
«Харон» пошел дальше: на Турцию надвигается аномальная жара из Европы
7:46
Bloomberg назвало причину срыва визита главы МИД Британии в Пекин
7:31
В Южной Корее задержали тещу президента за подделку банковского документа

Сейчас читают

"Бывает много негатива": дочь откровенно об отношениях с Успенской
IVAN рассказал о своих впечатлениях от отцовства: «Это больше похоже на отпуск»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июля, для всех знаков зодиака
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео