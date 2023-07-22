Теща президента Южной Кореи упала в обморок, услышав обвинения в свой адрес на суде

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 1 193 0

«Ренхап»: теща президента Южной Кореи упала в обморок на оглашении приговора по подделке документов

Теща президента Южной Кореи упала в обморок, услышав обвинения в свой адрес на суде

Фото: www.globallookpress.com / Jiri Hubatka

Читайте нас в: Дзен Новости

Женщина проходит фигуранткой громкого дела. Вины своей ни в чем не видит.

Теща президента Южной Кореи Юн Сок Еля — Чхве Ын Сун попалась на преступлении, а теперь упала в обморок прямо во время оглашения приговора. Об этом сообщает Ренхап.

«Во время оглашения приговора 76-летняя женщина потеряла сознание», — говорится в сообщении.

Также известно, что она все еще не признает свою вину.

К слову, она была задержана еще в пятницу после того, как апелляционный суд оставил в силе приговор тюремного заключения сроком на один год. По данным следствия, в 2013 году для покупки земли в городе Соннам теща главы государства использовала поддельную выписку из банка, в которой было указано, что она, будто бы, внесла на счет 27 миллионов долларов.

По итогу, Чхве Ын Сун была осуждена еще в декабре 2021 года. Однако ее адвокаты подали апелляцию, на время рассмотрения которой она оставалась на свободе.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Южной Корее задержали тещу президента за подделку банковского документа.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
90.38
-0.47 100.66
-1.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:49
Джо Байдену припомнили предсказание 30-летней давности о его смерти
3:26
С греческого острова Родос эвакуируют туристов из-за лесных пожаров
3:03
Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху имплантируют кардиостимулятор
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака
2:36
«Не по-пацански»: Архипов вспомнил, как застукал Шаляпина за самоудовлетворением
2:04
В Польше запустили центр по ремонту и обслуживанию украинских Leopard

Сейчас читают

"Бывает много негатива": дочь откровенно об отношениях с Успенской
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого
Опубликованы кадры с места ДТП в Москве, где столкнулись грузовик с автобусом

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео