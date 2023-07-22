Продукты, газ и ипотека: отразится ли поднятие ключевой ставки на россиянах?

Центробанк делает все возможное, чтобы не допустить инфляцию.

На фоне того, что Центробанк поднял ключевую ставку сразу на один процентный пункт, до 8,5% годовых, в России стали ходить слухи о том, что цены на нужные продукты начнут скоро подниматься. О том, почему поднятие ставок — не страшно, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал доктор экономических наук, заслуженны экономист РФ Андрей Марголин.

По его словам, здесь нет ничего страшного, так как Центробанк, таким образом показывает, что он старается не допустить инфляцию, потому что ключевую ставку он всегда поднимает с учетом инфляционных процессов.

«Конечно, для развития экономики лучше, чтобы ставка была пониже, чтобы можно было вкладывать деньги в развитие экономики и больше проектов оказывались эффективными, но вот у Центробанка политика всегда, с точки зрения ключевой ставки, связана с предупреждением инфляции, о чем и свидетельствует его последняя мера», — заявил Марголин.

Он также добавил, что никаких ощутимых поднятий цен на хлеб или гречку не ожидается. По его мнению, такого просто не может быть. Но скажется ли поднятие ставок хоть как-то на жителях России?

«На самом деле, наверное, с точки зрения стоимости кредитов процентной ставки на рынке, все-таки, могут подрасти, но для экономической активности, мне кажется, государство будет предпринимать все-таки шаги, чтобы она не упала», — продолжает экономист.

Он также предположил, что государство, например, может субсидировать процентные ставки по кредитом для приоритетных проектов.

«Если вы, например, потратили на субсидию или кредиты какие-то деньги и проект запущен, то все участники этого проекта увеличат количество налоговых поступлений в бюджет и, в конечном счете, бюджет может даже выиграть от роста экономической активности, поэтому в арсенале государства достаточно средств, чтобы попытаться купировать возможный незначительный рост процентных ставок на рынке», — заявил Марголин.

По его мнению, ЦБ пытается сделать все, чтобы все в России не выросла инфляция.

«Он видит риски повышения инфляции и пытается этому противодействовать. Говоря своими действиями, что все под контролем и мы не дадим инфляционным процессам развиваться», — продолжает доктор экономических наук.

В заключении он добавил, что любой подъем процентных ставок может не сильно сказываться на экономической активности, но все-таки мы должны понимать, что он незначительный и есть механизмы, которые позволяют снять возможные негативные последствия такого рода повышения.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Центробанк поднял ключевую ставку до 8,5% годовых.