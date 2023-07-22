Почему США не спешат поставлять Украине ракетные комплексы ATACMS
WP: США по-прежнему не намерены поставлять Украине ATACMS
Фото: www.globallookpress.com / Attila Husejnow
Источники в Пентагоне настаивают — никакие дискуссии на тему передачи этого оружия ВСУ не ведутся.
Несмотря на регулярные обсуждения вопроса передачи Украине американских оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS, США по-прежнему не планируют организовывать соответствующие поставки. Об этом сообщают авторы газеты The Washington Post со ссылкой на источники в Пентагоне. Информаторы заявили, что администрация президента Джо Байдена «твердо придерживается» данной позиции, по крайней мере пока.
Собеседники издания также подчеркнули, что «мольбы киевского руководства» и настойчивость со стороны некоторых американских законодателей формируют определенный уровень давления, которое постоянно растет. Но оно пока не сломило уверенность властей в своей позиции.
Как сказано в материале, предположения, что Штаты готовятся к передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ), отчасти являются спекулятивными. Их породили неоднозначные высказывания Джо Байдена, а также общее разочарование Вашингтона в результатах украинского контрнаступления и его медленном темпе. Но в Пентагоне вопреки слухам говорят, что никакие предметные дискуссии на тему поставок ATACMS не ведутся.
Связано это с представлениями руководителей американского оборонного ведомства о нуждах ВСУ, в списке которых упомянутые комплексы далеко не на первом месте. Кроме того, Пентагон беспокоится о собственных запасах вооружений. Существует опасение, что если отправить ATACMS на Украину в определенном количестве, боеготовность Штатов может оказаться под угрозой.
Ранее, писал 5-tv.ru, в Минобороны РФ заявили об ударе ВСУ кассетными боеприпасами по группе журналистов, работавших в зоне спецоперации.
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