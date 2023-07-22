В Минобороны России заявили об ударе ВСУ кассетными боеприпасами по группе журналистов

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 464 0

В результате атаки получили ранения и травмы четыре представителя СМИ. Один из них скоропостижно скончался.

Фото, видео: Новодережкин Антон / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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В Минобороны РФ подтвердили удар ВСУ кассетными боеприпасами по группе журналистов, работавших в зоне СВО. Речь идет о корреспонденте и операторе «Известий» Романе Польшакове и Дмитрии Шикове, а также о сотрудниках РИА Новости.

«Журналисты были оперативно эвакуированы в полевые медицинские учреждения Минобороны России, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Во время эвакуации журналист информационного агентства РИА Новости Ростислав Журавлев от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса скончался», — прокомментировали ситуацию в оборонном ведомстве.

Представители МО также отметили, что состояние здоровья других журналистов средней тяжести, стабильное. Угрозы жизни нет.

«Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — подытожили в Минобороны.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные уничтожили польских и немецких наемников ВСУ во Львове.

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