В Киевской области произошла драка из-за песни на русском языке

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 114 0

Прохожим не понравилось, что их соотечественники слушали песню «На теплоходе музыка играет».

В Киевской области произошла драка из-за песни на русском языке

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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На Украине в Киевской области местные жители подрались из-за песни на русском языке. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Инцидент произошел в городе Белая Церковь. Компания ребят слушала песню Ольги Зарубиной «На теплоходе музыка играет». Прохожим это не понравилось. Завязался конфликт, который и перерос в драку.

В мае жители Львова были наказаны за прослушивание музыки Григория Лепса. Возмущенный гражданин Украины пожаловался на них в правоохранительные органы. В итоге на «хулиганов» составили протоколы и вручили повестки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Киеве запретили публичную демонстрацию музыки и книг на русском языке. При этом ни для кого не секрет, что на Украине на русском языке говорит значительная часть населения.

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