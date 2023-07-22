В Киевской области произошла драка из-за песни на русском языке

На Украине в Киевской области местные жители подрались из-за песни на русском языке. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Инцидент произошел в городе Белая Церковь. Компания ребят слушала песню Ольги Зарубиной «На теплоходе музыка играет». Прохожим это не понравилось. Завязался конфликт, который и перерос в драку.

В мае жители Львова были наказаны за прослушивание музыки Григория Лепса. Возмущенный гражданин Украины пожаловался на них в правоохранительные органы. В итоге на «хулиганов» составили протоколы и вручили повестки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Киеве запретили публичную демонстрацию музыки и книг на русском языке. При этом ни для кого не секрет, что на Украине на русском языке говорит значительная часть населения.