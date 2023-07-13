В Киеве запретили включать песни на русском языке в публичных местах

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 31 0

Это не все ограничения, которые ввели киевские власти. Гражданам запретили также читать книги на русском в общественном месте.

В Киеве запретили включать песни на русском языке в публичных местах

Фото: www.globallookpress.com / Michael Runkel

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Тема:
Спецоперация

Киевский городской совет запретил публичную демонстрацию музыки и книг на русском языке, а также концерты и культурно-образовательные услуги.

«Киевский городской совет наложил мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории города Киева», — сообщается на сайте горсовета.

С начала текущего года на Украине действует запрет на издательство и распространение книг авторства российских граждан. В прошлом году в стране запретили российскую музыку в медиа и общественном пространстве. При этом ни для кого не секрет, что на Украине на русском языке говорит значительная часть населения.

Так, в мае два молодых человека слушали музыку Григория Лепса в машине в центре Львова, на что пожаловался местный житель в правоохранительные органы. В итоге на «хулиганов» составили протоколы и вручили повестки.

Ранее 5-tv.ru писал, что пользователей YouTube возмутило уничтожение русской литературы на Украине.

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