В Киеве запретили включать песни на русском языке в публичных местах

Это не все ограничения, которые ввели киевские власти. Гражданам запретили также читать книги на русском в общественном месте.
Фото: www.globallookpress.com / Michael Runkel
Киевский городской совет запретил публичную демонстрацию музыки и книг на русском языке, а также концерты и культурно-образовательные услуги.
«Киевский городской совет наложил мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории города Киева», — сообщается на сайте горсовета.
С начала текущего года на Украине действует запрет на издательство и распространение книг авторства российских граждан. В прошлом году в стране запретили российскую музыку в медиа и общественном пространстве. При этом ни для кого не секрет, что на Украине на русском языке говорит значительная часть населения.
Так, в мае два молодых человека слушали музыку Григория Лепса в машине в центре Львова, на что пожаловался местный житель в правоохранительные органы. В итоге на «хулиганов» составили протоколы и вручили повестки.
Ранее 5-tv.ru писал, что пользователей YouTube возмутило уничтожение русской литературы на Украине.
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