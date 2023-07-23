«Избалованный ребенок»: в США растет недовольство поведением Зеленского

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 121 0

The Hill: в правительстве США растет недовольство хамским поведением Зеленского

«Избалованный ребенок»: в США растет недовольство поведением Зеленского

Фото: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine

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Глава киевского режима говорит о необходимости как можно больше вооружить ВСУ при любом удобном случае. И это уже, кажется, вошло в привычку. Но как реагирует Запад?

Все больше сотрудников администрации президента США Джо Байдена и простых американцев становятся недовольны продолжающейся поддержкой Украины из-за поведения ее главы Владимира Зеленского. Такое мнение выразил бывший сотрудник Пентагона Дуглас Маккиннон в статье для портала The Hill.

Он отметил, что глава киевского режима не проявляет благодарность Вашингтону за оказанную многомиллиардную помощь. Наоборот — требует все больше и больше. В пример Маккиннон привел состоявшийся между Байденом и Зеленским в октябре прошлого года телефонный разговор. Лидеры обсуждали очередной пакет военной помощи Украине. Как только хозяин Белого дома одобрил поставку, так Зеленский начал озвучивать новые запросы. Здесь уже и Байден не выдержал, вышел из себя. Диалог продолжил, но уже повысив тон. И указал, что тот мог бы выразить «немного больше благодарности».

«Зеленский ведет себя как избалованный, капризный ребенок, который получает все, что хочет, и этого все равно недостаточно. Многие в правительстве США и многие наши граждане устали от его действий. Уверяю вас, он сжигает мосты и в Европе», — отметил экс-сотрудник Пентагона.

Также Маккиннон поделился результатами последнего проведенного опроса среди американцев о помощи Украине. Большая часть респондентов считает, что Вашингтон слишком много тратит на нужды Киева, и пора бы сбавить обороты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему США не спешат поставлять Украине ракетные комплексы ATACMS.

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