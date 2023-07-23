В США предложили открывать огонь по кораблям ВМФ России в Черном море

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 199 0

Отставной адмирал Ставридис: НАТО должна открыть огонь при атаке России на грузы с зерном

В США предложили открывать огонь по кораблям ВМФ России в Черном море

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Неужели таков план Запада после окончания зерновой сделки?

Бывший командующий войсками НАТО в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис высказался о том, что Штаты могут сопровождать корабли с зерном в Черном море. Если они увидят угрозу, то по ВМФ России будет применен огонь, сообщает журнал Foreign Policy.

По словам Ставридиса, у НАТО и США есть множество возможностей сопровождать продовольственные грузы вместе с тремя крупными странами НАТО в Черном море. Среди которых — Болгария, Румыния и Турция.

Экс-адмирал считает, что может начаться такая же операция, которая проводилась в Персидском заливе во время ирано-иракской войны. Она называлась «Твердые намерения». Тогда в ходе боевых действий между Ираном и Ираком обе стороны с 1984 года активно вели атаку по танкерам третьих стран, транспортировавших нефть противника.

Ставридис считает, что альянс должен выступить с предупреждающими словами в адрес Черноморского флота России и вести ответный удар, если российский сторона откроет огонь по кораблям, которые якобы будут перевозить зерно.

После прекращения зерновой сделки МО РФ заявило, что с 20 июля все суда, которые будут следовать в украинские порты Черного моря, будут рассматриваться Россией как перевозчики грузов военного назначения.

В свою очередь, с 20 июля власти Украины запретили судоходство в северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальском проливе.

Свое существование зерновая сделка прекратила 17 июля, после того, как Россия отказалась участвовать в ней из-за несоблюдения западной стороной условий, поставленных РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский попросил Столтенберга созвать совет Украина — НАТО по зерновому коридору.

Тема:
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