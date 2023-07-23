Дочь Успенской опубликовала откровенные кадры в одном купальнике

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 900 0

Дочь Успенской Татьяна Плаксина опубликовала фото из Сочи в одном купальнике

Дочь Успенской опубликовала откровенные кадры в одном купальнике

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Певица одновременно отдыхает и готовится к концерту в Краснодарском крае.

Дочь певицы Любови Успенской артистка Татьяна Плаксина отдыхает в Сочи. На российский курорт девушка отправилась после петербуржского фестиваля «Белые ночи». Также в Краснодарском крае у исполнительницы запланировано еще одно выступление. Но перед работой дочь Успенской решила отдохнуть, искупаться в прекрасном Черном море и заодно показать свою фигуру подписчикам.

Фигура Татьяны ПлаксинойТатьяна Плаксина в последнее время выкладывает большое количество откровенных фото. Instagram* / tatiana_plaksin

Перед концертом артистка решила провести время на пляже. Она сделала несколько кадров, которыми поделилась в своих соцсетях.

Это далеко не первое откровенное фото дочери знаменитости: на снимке Плаксина предстала в одном купальнике, позволяя поклонникам оценить практически все свое тело. Лицо и грудь, правда, дочь Успенской прикрыла.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь исполнительницы шансона Любови Успенской певица Татьяна Плаксина страдает от «звездного родства».

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+19° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
90.38
-0.47 100.66
-1.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:10
Папа Римский предложил патриарху Кириллу провести встречу в московском аэропорту
19:56
В Запорожской области допустили начало новой фазы наступления ВСУ в конце июля
19:42
Российские военные впервые подбили переданный ВСУ польский танк PT-91
19:31
В Греции провели крупнейшую эвакуацию, с острова Родос вывезли 19 тысяч человек
19:18
Понадобится время: Блинкен назвал сроки поставки Украине истребителей F-16
18:57
«Мать года вышла на работу»: Тодоренко оставила больных детей дома

Сейчас читают

"Бывает много негатива": дочь откровенно об отношениях с Успенской
«Просыпается токсичное, тянущее чувство»: как быть людям, страдающим плутофобией
«Будет жесткий фейс-контроль»: Владимир Сычев про потенциальных ухажеров дочерей
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео