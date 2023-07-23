Дочь Успенской опубликовала откровенные кадры в одном купальнике

Певица одновременно отдыхает и готовится к концерту в Краснодарском крае.

Дочь певицы Любови Успенской артистка Татьяна Плаксина отдыхает в Сочи. На российский курорт девушка отправилась после петербуржского фестиваля «Белые ночи». Также в Краснодарском крае у исполнительницы запланировано еще одно выступление. Но перед работой дочь Успенской решила отдохнуть, искупаться в прекрасном Черном море и заодно показать свою фигуру подписчикам.

Татьяна Плаксина в последнее время выкладывает большое количество откровенных фото. Instagram* / tatiana_plaksin

Перед концертом артистка решила провести время на пляже. Она сделала несколько кадров, которыми поделилась в своих соцсетях.

Это далеко не первое откровенное фото дочери знаменитости: на снимке Плаксина предстала в одном купальнике, позволяя поклонникам оценить практически все свое тело. Лицо и грудь, правда, дочь Успенской прикрыла.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь исполнительницы шансона Любови Успенской певица Татьяна Плаксина страдает от «звездного родства».

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