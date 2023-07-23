Российские военные впервые подбили переданный ВСУ польский танк PT-91

Экипаж боевой машины с громким названием «Твердый» сбежал с поля боя при первых залпах российских пушек.

В боях на запорожском направлении спецоперации российские военные подбили первый польский танк PT-91, поставленный Украине в рамках пакета военной помощи. Об этом сообщает Forbes Polska.

Уточняется, что экипаж боевой машины «сбежал, когда начала стрелять российская артиллерия».

Также в материале говорится, что единственное формирование Вооруженных сил Украины (ВСУ), получившее ПТ-91, — это 22-я механизированная бригада. До сих пор она находилась в резерве, но теперь, по всей видимости, вступила в бой и понесла первые серьезные потери, отмечают польские журналисты.

PT-91 Twardy («Твердый») — основной боевой танк польских вооруженных сил, созданный как лицензионный вариант на базе советского Т-72М1.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на запорожском направлении спецоперации уничтожена первая британская самоходная установка AS-90.