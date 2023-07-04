Потеря за потерей: ВС РФ уничтожили первую британскую гаубицу AS-90
ВС РФ уничтожили первую британскую гаубицу AS-90 на запорожском направлении
Фото, видео: Минобороны РФ / ТАСС ; 5-tv.ru
Потери западной техники все больше разочаровывают зарубежных кураторов Украины.
На запорожском направлении специальной операции уничтожена первая британская самоходная установка AS-90. Гаубица разлетелась на мелкие части, на ее месте образовалась большая воронка: от грозного оружия почти ничего не осталось.
О том, что Киеву поставили британские самоходки, стало известно весной. Это не новое оружие. В армии Соединенного королевства оно состояло с начала 90-х и больше четверти века не выпускается, а всего было произведено меньше 200 единиц.
И на этом фоне Berliner Zeitung сообщает, что потери западной техники все больше разочаровывают зарубежных кураторов Украины. Так, по данным немецкого издания, ВСУ потеряли уже 13% танков Leopard 2: семь из 54-х боевых машин. При этом контрнаступление, под которое и планировались эти поставки, не увенчалось успехом.
Военнослужащие российской армии продолжают выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
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