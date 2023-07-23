Народный артист РСФСР Эдуард Лабковский умер за день до своего дня рождения

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 238 0

Музыкант известен тем, что одним из первых исполнил песню «День Победы».

Народный артист РСФСР Эдуард Лабковский умер за день до своего дня рождения

Фото: фото из открытых источников

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В 84 года, 23 июля, из жизни ушел Народный артист РСФСР Эдуард Лабковский. 24 июля ему могло бы исполниться 85 лет. Он был одним из первых исполнителей песни «День Победы». Валентина Максимова, пресс-секретарь Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, подтвердила эту грустную новость информационному агентству ТАСС.

«Да, Эдуард Лабковский умер. 22 июля на 85-м году», — сказала женщина.

Она также отметила, что эту информацию подтвердил начальник Центрального пограничного ансамбля ФСБ России, в котором Лабковский выступал в роли солиста.

Пока что причина смерти и место похорон остаются неизвестными.

Артист родился 24 июля 1938 года в Казахстане. Он отучился в институте имени Гнесиных. После этого Лубковский выступал в Оперной студии при Московской государственной консерватории имени Чайковского, затем в оркестре «Советская песня». А в 1972 голу артист стал солистом хора Краснознаменного ансамбля песни и пляски имени Александрова. Также он давал концерты в лучших местах столицы и всего Советского Союза. Артист выступал перед военными в Афганистане, Таджикистане, Югославии и Приднестровья.

В 1978 году его удостоили звания Заслуженного артиста РСФСР, а в 1988 Народного артиста.

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