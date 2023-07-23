Семилетняя дочь Екатерины Климовой дала дельный совет мужчинам

Актриса Екатерина Климова опубликовала видео с семилетней дочерью Беллой, дающей советы мужчинам — как ухаживать за женщинами. Сидя в автомобиле, девочка кокетливо перечисляла действия кавалеров, которые гарантированно оценят их дамы. Стоит отметить, на такие свидания, которых девочка требует от парней, придется раскошелиться.

«Женщины любят, когда мужчины создают им романтику, дарят цветы, приглашают в ресторан и на закате пьют коктейли, уезжают на Мальдивы», — заявила она.

Белла — младшая дочь 45-летней актрисы от ее брака с коллегой Гелой Месхи. Звезды поженились летом 2015 года, и уже в сентябре на свет появился плод их любви. Весной 2019-го пара развелась. У Климовой есть еще трое детей. Старшую дочь Елизавету она родила от первого мужа Ильи Хорошилова, а сыновей Корнея и Матвея — от второго супруга, актера Игоря Петренко.

Сейчас наследников Климова воспитывает одна. Подробностями расставания с бывшими возлюбленными она делится неохотно, говорит об этом редко и осторожно. Гела Месхи через некоторое время после развода стал встречаться с телеведущей и баскетболисткой Анной Соколовой, но роман оказался скоротечной. Друг спортсменки Михаил Игнатов позже обвинил Месхи в рукоприкладстве и пристрастии к спиртному.

Разумеется, вопросы возникли и к его бывшей жене. Однако Екатерина Климова категорически отрицала насилие в отношениях с актером. Она говорила журналистам — никогда не поверит, что Месхи мог ударить женщину.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о проблемах Климовой с экс-супругом Петренко, который, судя по всему, невнимательно относится к алиментам. Актер накопил долг почти в пять миллионов рублей.

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