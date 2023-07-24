Патрушев отправится в ЮАР для переговоров с коллегами из стран БРИКС

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 46 0

Поездка запланировала на 24–25 июля.

Патрушев отправится в ЮАР для переговоров с коллегами из стран БРИКС

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Тема:
БРИКС

Секретарь Совета Безопасности (Совбез) РФ Николай Патрушев посетит 24–25 июля Южно-Африканскую Республику (ЮАР), сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза.

«Патрушев примет участие в XIII ежегодной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, государств БРИКС, а также в отдельном расширенном заседании в формате „Друзья БРИКС“ на уровне секретарей советов безопасности и советников по национальной безопасности», — говорится в заявлении.

Отмечается, что встреча состоится в городе Йоханнесбург.

До этого стало известно, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров примет участие во внеочередном заседании глав МИД БРИКС. Основной темой станет укрепление стратегического партнерства. Также будет уделено внимание подготовке к основному саммиту БРИКС, который пройдет с 22 по 24 августа. Президент России Владимир Путин выступит на саммите 23 августа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что более 40 стран выразили желание вступить в объединение БРИКС.

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