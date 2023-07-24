Серябкина дала совет желающим одеваться стильно и недорого: «Простые правила»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 1 423 0

Певица Серябкина дала совет желающим одеваться стильно и недорого

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru

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По мнению звезды, для создания гармоничного образа в большинстве случаев необязательно сильно тратиться.

Бывшая солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина поделилась с поклонниками своим взглядом на моду и умение человека хорошо одеваться. Звезда рассказала о своих принципах выбора нарядов в ходе интервью в рамках VK Fest 2023. И призналась, что вопреки массовому поклонению трендам предпочитает погоне за брендами самовыражение через костюм.

Ольга Серябкина уверена, что в большинстве случаев успех того или иного образа не зависит от его цены. Можно составить роскошный ансамбль из недорогих вещей, и он ни в чем не будет уступать набору из самых свежих хитов мировых дизайнеров.

«Очень важно знать, что тебе идет, и одеваться подходяще к своей фигуре, мероприятию, естественно. То есть очень важно соблюдать простые правила — что тебе красиво. И исходить всегда от себя, а не от трендов», — сказала артистка.

В современной моде все большую популярность обретает тренд на «тихую роскошь» (old money). Действительно обеспеченные люди, которые могут позволить себе произведения от мастеров Dior или Gucci не стремятся сообщить миру название бренда, хотя и выбирают одежду класса люкс. Истинные аристократы сегодня одеваются скромно, минималистично и элегантно.

Однако мода циклична, и некоторые неожиданные ее проявления периодически снова появляются на мировых подиумах. Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие тренды нулевых вернулись в гардеробы в 2023 году.

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