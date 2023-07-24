Взрыв произошел на Комсомольском проспекте в Москве

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 2 057 0

В Москве перекрыто движение на Комсомольском проспекте, где прозвучал взрыв

Фото, видео: 5-tv.ru

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На месте работают экстренные службы.

Взрыв прогремел в Москве на Комсомольском проспекте. У нескольких домов оказались выбиты стекла, разбиты витрины магазинов. Эксклюзивные кадры с места оказались в распоряжении 5-tv.ru.

На месте работают экстренные службы. В настоящий момент выясняется, что произошло. Часть улицы огорожена сигнальной лентой.

Кроме того, в столичном департаменте транспорта предупредили водителей о том, что движение по Комсомольскому проспекту от дома № 18 в сторону области перекрыто.

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