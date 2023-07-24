60-летний мужчина вернулся на малую родину — в Бурятию. Неужели навсегда?

Известный стилист, музыкант и певец Сергей Зверев в очередной раз прибыл на малую родину — в Республику Бурятия. Он признался на личной странице в социальной сети, что устал от богатой лакшери-жизни и захотел на берег реки поближе к телкам и дояркам.

«Наконец-то я в деревне. Все так переживали, приеду я или нет. Приехал. Вот я. Вот деревня. Вот корова. Все есть! Звезда в шоке!» — заявил знаменитость в своем первом видеоролике с отдыха.

Во втором видео 60-летний парикмахер отметил, что, если судить по комментариям, то его подписчики — одни представители светского бомонда.

«Будто из Парижа или Милана. А на самом деле — из Урюпинска и Дрищенска», — дополнил он.

Никогда не поздно: 60-летний Сергей Зверев снова хочет стать отцом

Однако большинство пользователей отреагировали на деревенские пейзажи со Зверевым позитивно. Они пожелали ему хорошего настроения и приятного отдыха. Зверев уже успел посетить берег Байкала и поесть чебуреки. На данный момент он ловит «дзен» в Тункинской долине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как живет приемный сын Зверева.