Минобороны: пресечена попытка Киева осуществить атаку беспилотниками на Крым

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 379 0

В результате попытки атаки ВСУ никто не пострадал.

Минобороны: пресечена попытка Киева осуществить атаку беспилотниками на Крым

Фото: www.globallookpress.com / Петров Сергей

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Минобороны сообщило о том, что 24 июля ВСУ попытались осуществить террористическую атаку по территории Крыма. Всего ВСУ запустили 17 беспилотных летательных аппаратов по различным объектам.

«Четырнадцать украинских БПЛА были подавлены средствами РЭБ, из которых одиннадцать беспилотников потерпели крушение в акватории Черного моря и еще три упали на территории полуострова», — говорится в сообщении МО РФ.

Еще три беспилотника были уничтожены средствами ПВО. Пострадавших нет.

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