МИД Китая прокомментировал ситуацию с «исчезновением» главы ведомства

Глава китайской дипломатии Цинь Ган не появлялся в публичном пространстве около месяца.

Китайский МИД не располагает данными о местонахождении главы ведомства Цинь Гана, который уже около месяца не появлялся на публике. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

«У меня нет информации, которую я могла бы предоставить», — сказала она в ответ на вопрос о местонахождении Цинь Гана.

Исчезновение министра иностранных дел КНР уже породило многочисленные спекуляции в мировых СМИ. Особенно подозрительным показалось то, что Цинь Ган не появился на ежегодной встрече глав МИД Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), проходившей в Джакарте 11–15 июля. В МИД Китая объяснили это «состоянием здоровья» своего руководителя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли отложил визит в Пекин из-за исчезновения коллеги из КНР Цинь Гана, который нигде не появлялся уже долгое время.