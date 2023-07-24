Что можно узнать, если заглянуть в собственное прошлое?

Выяснить настоящие причины непунктуальности человека поможет изучение его прошлого. Об этом заявила психолог Марина Философ.

«Если вы работаете по найму и хронически опаздываете на работу, то стоит подумать, а точно ли вам нравится ваша работа. Если ответ „нет“, то нужно разобраться с причинами, а не проявлять скрытую агрессию через опоздания», — рекомендовала специалист.

В таком случае, вероятно, человеку уже какое-то время назад следовало сменить место работы, подчеркнула психолог. Еще один аспект — мотивация, в рамках данного пункта следует раскрыть то, зачем конкретному человеку требуется пунктуальность, передает издание NEWS.ru.

Более того, каждый может заглянуть в воспоминания и попытаться понять, кто привил вам привычку опаздывать. Далее идет выполнение практической части — например, следует заранее учитывать потраченное на утренние сборы время.

При этом сумку и одежду необходимо готовить заранее, а не в момент выхода. В целом не лишним будет завести будильник за 20 минут до требуемого времени, а время до отрезок провести за чтением книги или покупкой чашки кофе.

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