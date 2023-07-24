Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете смены пола
У закона есть ряд ограничений, связанный с медицинскими показаниями.
Фото: www.globallookpress.com / Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool
Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает медицинскую смену пола в стране. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.
Исключения для смены пола представляет только ряд медицинских вмешательств, связанный с показаниями врачей из-за некоторых заболеваний: врожденных аномалий (пороки развития), а также генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов.
Закон о запрете смены пола в России ранее одобрили в Госдуме и Совете Федерации.
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