Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете смены пола

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 57 0

У закона есть ряд ограничений, связанный с медицинскими показаниями.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете смены пола

Фото: www.globallookpress.com / Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool

Читайте нас в: Дзен Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает медицинскую смену пола в стране. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

Исключения для смены пола представляет только ряд медицинских вмешательств, связанный с показаниями врачей из-за некоторых заболеваний: врожденных аномалий (пороки развития), а также генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов.

Закон о запрете смены пола в России ранее одобрили в Госдуме и Совете Федерации.

+17° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
90.49
0.11 100.36
-0.30
Будьте очень осторожны с желаниями: китайский совет дня на понедельник, 2...

Последние новости

20:07
Путин обязал банки раскрывать в договоре займа полную стоимость кредита
19:54
Рестораны Иды Галич принесли ей доход в шесть миллионов рублей за прошлый год
19:40
Тело пропавшей 16-летней школьницы нашли в лесу в Дивногорске
19:23
Без конца и края: 600 тысяч гектаров леса горит в Якутии
19:12
Дачный бриз: как построить бассейн на участке самостоятельно
19:10
«Ушли в иной мир»: экстрасенс о судьбе пропавших на Байкале мужчины и его сына

Сейчас читают

Наряду с Чайковским и Шаляпиным: в Москве появится музей Мити Фомина
«Сгорели мои ноги»: выжившая работница ТЦ «Времена года» раскрыла детали ЧП
«Лишь о тебе мечтая»: фанат группы «Руки вверх» избил полицию, чтобы попасть на концерт
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео